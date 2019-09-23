بدء عمل أول روبوت في توصيل السلع بكوريا الجنوبية أكتوبر

ذكرت كوريا الجنوبية أنه اعتبارا من أكتوبر المقبل سوف يبدأ إنسان آلي "روبوت" العمل في خدمة توصيل السلع "دليفري" في مدينة الوسائط الرقمية وهي مجمع شركات في حي سانجام في سول.

وقال جونج يونج –جاي المسؤول بالمدينة المكلف ببدء تشغيل المشروع في معهد سول للتكنولوجيا "ستبدأ الروبوتات بنقل إمدادات الشحن من الشاحنات بالقرب من الطريق الرئيسي إلى المطاعم والمتاجر في المناطق الخالية من السيارات داخل منطقة المدينة الرقمية، وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، فإن الروبوتات سوف تتقدم في وقت لاحق إلى تسليم المواد الغذائية".

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وأوضحت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن منطقة اختبار القيادة الذاتية في مدينة الوسائط الرقمية مبطنة بكابلات شبكة (جي 5) التي تتيح الاتصال الفوري بين المركبات وإشارات المرور والمحطات، كما يتم استخدام المنطقة لاختبار أول حافلات بدون سائق في البلاد.

يذكر أن مدينة الوسائط الرقمية هي مجمع عالي التقنية للتكنولوجيا الرقمية، ويضم مكاتب شبكية واسعة الانتشار وشققا ومعارض، وقاعات مؤتمرات، ومقرا لشبكة التلفزيون والمراكز الثقافية في سول.