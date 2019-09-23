"لعبة العروش" يفوز بجائزة "إيمي"

وسلسلة "لعبة العروش" التلفزيونية الدرامية الخيالية الأمريكية مقتبسة من روايات أغنية "الجليد والنار" الخيالية من تأليف جورج آر آر مارتن.
وحصل الموسم الثامن والأخير من السلسلة على 32 ترشيحًا هذا العام، لكنه نال فقط جائزتين، هما أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي.
وحصدت سلسلة شبكة "إتش بي أو" الملحمية جائزة أفضل مسلسل درامي للمرة الرابعة.
ونال بيتر دينكلاج جائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن "لعبة العروش"، وتعد هذه أيضًا جائزة إيمي الرابعة للممثل عن دور تيريون لانيستر.
وهيمن مسلسل "فليباج" على فئات الكوميديا الأربع، حيث حصلت مؤلفة وكاتبة المسلسل فيبي والر بريدج أيضًا على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي وأفضل تأليف لمسلسل كوميدي، وفاز هاري برادبير بجائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي.
"فليباج" هو مسلسل درامي كوميدي بريطاني يتمحور حول إمرأة فطنة ساخرة تعيش في لندن، تعرف باسم "فليباغ" فقط.
وأقيم حفل توزيع جوائز "إيمي" السنوي الـ71 في مسرح مايكروسوفت بوسط مدينة لوس أنجلوس.
وهي جائزة أمريكية تمنح من قبل أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية تقديرا للتميز في برامج وقت الذروة التلفزيونية الأمريكية.
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