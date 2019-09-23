نجوم إف إم تشارك ببث إذاعي مشترك احتفالا باليوم الوطني السعودي

وبمناسبة هذا اليوم، تشارك إذاعة "نجوم إف إم" في أضخم مشاركة من البث الإذاعي المشترك والتي تضم 6 دول عربية هي: مصر ولبنان والكويت والبحرين والإمارات بالإضافة طبعًا إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر من الساعة 5 إلى 7 مساءآ بتوقيت السعودية، ومن الساعة 4 إلى 6 مساءآ بتوقيت القاهرة.
وأعرب رامي محسن، رئيس شبكة راديو وتلفزيون نجوم إف إم، عن سعادته الكبيرة بالخطوة غير المسبوقة في الإعلام العربي بالبث المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركتهم الاحتفال بعيدهم الوطني الـ89، والذي يعكس حجم التآخي العربي، مؤكدا أن خدمة البث تعد هدية للجالية المصرية في السعودية ولأشقائنا السعوديين لنحتفل بهذه المناسبة الوطنية السعودية العزيزة على قلب كل مواطن عربي.
البث ستتواجد فيه إذاعة البحرين، وإذاعة إمارات إف إم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإذاعة نبض الكويت من دولة الكويت، والذي سيتسم بروح المحبة والأخاء والمشاركات الوجدانية للشعوب حيث سيتم توحيد رقم للمشاركة من الدول الخمس.
ويقدّم فقرات البث المشترك على الهواء كل من مروان قدري من إذاعة نجوم إف إم من مصر، والمذيع إيلي مرهج من إذاعة دلتا FM من لبنان، والمذيع خالد الأنصاري من إذاعة نبض الكويت، والمذيع يونس العيد من إذاعة البحرين FM، والمذيع راشد عتيق من إذاعة إمارات FM، بالإضافة طبعًا إلى كوكبة من المذيعين والمذيعات من MBC FM.
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