لبنان: اليونان أوقفت خطأً أحد مواطنيه بتهمة خطف طائرة

قال مصدران رسميان لبنانيان لوكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، إن الشخص الذي أوقفته الشرطة اليونانية قبل يومين للاشتباه بتورطه في اختطاف طائرة عام 1985، ليس هو المطلوب، وإن توقيفه حدث نتيجة "تشابه أسماء".
وأعلنت الشرطة اليونانية، الخميس، القبض على لبناني في الـ65 من العمر، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة من ألمانيا بتهمة المشاركة في عملية اختطاف طائرة تابعة لشركة "تي دبليو إيه" العام 1985، وبقتل مسافر أميركي.
إلا أن السلطات اللبنانية أكدت أن ما حصل هو مجرد "تشابه أسماء"، وقد تواصلت مع الجهات المعنية في اليونان وألمانيا بهذا الشأن، وفق ما أكد مصدران لبنانيان، إحداهما دبلوماسي والآخر أمني لفرانس برس.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "اسم المشتبه به الحقيقي هو محمد صالح، والده علي، فيما الاسم الأول للشخص الموقوف حاليًا مركب وهو محمد علي" صالح، ومن هنا اللغط حول الاسمين.
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