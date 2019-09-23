وصول آخر رحلة لتوماس كوك لمطار مانشستر

وصلت آخر رحلة لشركة توماس كوك البريطانية للسياحة لمطار مانشستر البريطاني قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبدا على الركاب وطاقم العمل التأثر الشديد من التطورات الأخيرة. وقال الركاب لشبكة سكاي نيوز إنهم قاموا بمواساة أفراد طاقم العمل، الذين يواجهون احتمالية فصلهم عن العمل. Advertisements وقال الراكب جاري بيل "لقد كان هناك تعاطف مع طاقم العمل". وقالت راكبة آخرى" لقد كانوا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، ولكنهم كانوا مضطربين - وكانوا يحاولون عدم الظهور... لقد عانقناهم كثيرا".

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