المبعوث الأممي لسوريا يصف محادثاته مع الحكومة بـ"الناجحة"

قال جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا اليوم الاثنين: إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات مع الحكومة حيث بحثا كافة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف بيدرسون قوله عقب لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم:"إنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات ناصر الحريري وأن النقاش كان إيجابيا جدا معه".

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وأوضح المبعوث الأممي أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.

بدوره، قال وليد المعلم وزيرالخارجية السوري إنه أكد للمبعوث الأممي التزام دمشق بالعملية السياسية واستعدادها مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته..مشددا على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.