إصابة 9 أشخاص إثر وقوع انفجار بمتجر جنوب النمسا

أعلنت السلطات النمساوية اليوم الاثنين، إصابة 9 أشخاص ؛ إثر وقوع انفجار بأحد المتاجر (سوبرماركت) جنوب البلاد.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - نقلا عن وسائل إعلام رسمية قولها - " إن الانفجار الذي وقع بمتجر في قرية "سانت جودوك ام برينر"، الواقعة بين مدينة "أنسبروك" النمساوية والحدود الإيطالية، أدى إلى اندلاع حريق.
من جانبها، قالت خدمة الإنقاذ المحلية: "إن المصابين حالتهم ليست بالخطيرة".
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