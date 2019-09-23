إصابة 9 أشخاص إثر وقوع انفجار بمتجر جنوب النمسا

أعلنت السلطات النمساوية اليوم الاثنين، إصابة 9 أشخاص ؛ إثر وقوع انفجار بأحد المتاجر (سوبرماركت) جنوب البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - نقلا عن وسائل إعلام رسمية قولها - " إن الانفجار الذي وقع بمتجر في قرية "سانت جودوك ام برينر"، الواقعة بين مدينة "أنسبروك" النمساوية والحدود الإيطالية، أدى إلى اندلاع حريق.

من جانبها، قالت خدمة الإنقاذ المحلية: "إن المصابين حالتهم ليست بالخطيرة".