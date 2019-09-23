إندونيسيا: اعتقال 9 مسلحين مشتبه بهم في التخطيط لشن هجوم تفجيري

اعتقلت الشرطة الإندونيسية 9 مسلحين مشتبه بهم في التآمر لشن هجوم تفجيري يستهدف الشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية الإندونيسية ديدى براشيتو - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين -: "إن فريق مكافحة الإرهاب اعتقل 6 مسلحين اليوم بمدينة (بيكاسي) في العاصمة (جاكرتا) فيما اعتقل اثنين بشمال العاصمة وآخر في غربها". وأضاف براشيتو: "أن السلطات قامت بنزع فتيل متفجرات وزنها 500 جرام كانت في بيت أحد المشتبه بهم حينما داهمته الشرطة"..مشيرًا إلى أن الشرطة عثرت أيضًا على خطاب وداع كان قد كتبه المشتبه به الذي كان يعتزم التوجه لتفجير نفسه بأحد أقسام الشرطة، لافتا إلى أن المشتبه به ينتمي إلى جماعة (أنشورت دولة) التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي.

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