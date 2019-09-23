الحكومة تعلن عن برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسة أشهر، حسبما ذكر وزير المالية.

وستضمن الخطة الاقتصادية، ترشيد الانفاق ومعالجة التضخم مضبف ودعم أسعار الخبز والبنزين.

وقال وزير المالية البدوي، إن الخطة ستطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.

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وطالب البدوي من البنك الدولي، إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة القال الوزير إبراهيم البدوي إن انتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أغسطس الماضي إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.