برشلونة ينتظر التصريح الطبي بمشاركة ديمبلي أمام فياريال غدا

يصدر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قراره الخاص بالسماح للفرنسي عثمان ديمبلي لاعب البارسا بالمشاركة مع الفريق أمام ضيفه فياريال، والمقررة مساء غد الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن عثمان ديمبلي، لاعب البلوجرانا، على وشك العودة والظهور مرة أخرى، بعدما غاب طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.مشيرة إلى أن ديمبلي سيتحدد موقفه اليوم طبيا وأن اللاعب يأمل في أن يكون ضمن قائمة البارسا لمباراة فياريال.

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وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة أتلتيك بيلباو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وغاب لأكثر من شهر، إلا أنه بات جاهزًا للعودة.

ويحتل برشلونة قبل مباراة الغد المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين.