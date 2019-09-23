أشاد إيكر كاسياس الحارس السابق لفريق ريال مدريد، بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عقب الفوز الذي حققه الفريق الملكي على إشبيلية (1-0).
وكتب كاسياس - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين - "زيدان هو الأفضل.. وسيتحدث البعض حاليا حول ما إذا كان محظوظا للغاية".
وأضاف "لن يكون هناك أي حديث حول تغيير محتمل في الجهاز الفني.. كما لن يتم الحديث حول الإدارة السيئة للنادي التي راهنت على أشخاص مخضرمين بإمكانهم استعادة نجاحات الفريق، ولا عن هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يعدون مستقبل النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر كاسياس: زيدان هو الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.