توترات الشرق الأوسط تصعد بأسعار النفط 1.1%

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 في المئة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 في المئة، بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.
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