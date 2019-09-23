محمد صلاح يرتدي قميص الهلال السعودي

أعلن محمد الشهلوب، أسطورة الهلال السعودي، أنه قد شعر بفخر كبير عندما طلب منه نجم منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الحصول على قيمص نادي الهلال السعودي، مؤكدًا بأن محمد صلاح شخص غاية في التواضع والاحترام.

وخلال تصريحاته الصحفية قال الشلهوب: "في الحقيقة كان شرف كبير لي أن يطلب النجم العالمي محمد صلاح مني قميص الهلال وفعلًا أرسلت له القميص، موقعًا من جميع لاعبي الفريق، أنا أرى بأن محمد صلاح هو شرف كبير للكرة العربية والمصرية، ونحن نحبه ونقدره كثيرًا فالسعودية، ولكن الطريف أنني أنحاز لمان يونايتد المنافس الدائم لنادي ليفربول ولست من محبي ليفربول، ولكن لأجل عيون محمد صلاح (حبيته) وأتمنى له كل الخير".