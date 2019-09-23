مقتل شخص واحد على الأقل في الاضطرابات في بابوا الإندونيسية

قال متحدث عسكري أن جنديًا اندونيسيًا قتل اليوم الاثنين في اشتباك مع طلاب في بابوا بينما ذكرت تقارير اعلامية أن ثلاثة طلاب قتلوا أيضا في الحادث الذي يمثل تصعيدًا جديدًا في الاضطرابات في أقصى شرق البلاد.

وفي بعض الأحيان، هزت الاحتجاجات العنيفة المنطقة لمدة أسبوعين في أواخر أغسطس بسبب جرائم عنصرية ضد طلاب بابوا في مدينة سورابايا بجاوا، والذين تعرضوا للدموع في مهجع وتم احتجازهم بسبب اتهامات بتدنيس العلم الوطني.

وقال الجيش في بيان: "أن الجندي طعن حتى الموت بعد مرافقته الطلاب المحتجين من مظاهرة في جامعة محلية في جايابورا".

وقال البيان: "أن الطلاب نقلوا في شاحنات على أيدي قوات الأمن بعد أن منعتهم الشرطة والجامعة من تنظيم احتجاج في الحرم الجامعي".

وذكر تلفزيون كومباس: "أن ثلاثة طلاب قتلوا أيضًا في الاشتباك، نقلًا عن رئيس قسم الصحة في مقاطعة بابوا، بينما لم يرد متحدث باسم الشرطة على الفور على طلب للتعليق على التقرير".

وقالت وسائل الإعلام: أن المظاهرة الطلابية كان يقودها عائدون من أجزاء أخرى من إندونيسيا.

وفي مكان آخر في بابوا، تقاتل قوات الأمن الإندونيسية لاستعادة النظام في وامينا، أكبر بلدة في المناطق الجبلية داخل مقاطعة بابوا، بعد إحراق المباني.

وقالت شرطة بابوا أن الاشتباك بدأ بعد معركة بين طلاب من مدرستين مختلفتين في وامينا.

وقالوا في بيان: "القتال تصاعد بعد ذلك إلى حرق المنشآت الحكومية والعامة وكذلك الممتلكات الخاصة في منطقة جاياجايا".

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وأضاف البيان: "قوات الأمن من الجيش والشرطة لا تزال تحاول تهدئة الجماهير".

ونقلت وكالة انتارا الحكومية للانباء عن قائد شرطة المنطقة توني أناندا قوله: "كانت هناك فوضى" في وامينا. ونقلت الوكالة عن مسؤول آخر قوله "أن مطار البلدة أغلق".

وكانت إحدى أكبر بوابات الأخبار الإندونيسية، وهي Kompas.com، قد ذكرت في وقت سابق أن العنف ناجم عن الإهانات العنصرية التي استهدفت الطلاب من قِبل أحد المعلمين في وامينا، ولكن شرطة بابوا قالت أن هذا لم يكن صحيحًا بعد التدقيق مع المعلمين والمدرسة.

وكانت بابوا الغنية بالموارد - التي تضم أكبر منجم للذهب في العالم وثاني أكبر مناجم النحاس جراسبرغ - مستعمرة هولندية تم دمجها في إندونيسيا بعد استفتاء مثير للجدل أيدته الأمم المتحدة في عام 1969.

زعانت المنطقة منذ عقود من الصراع الانفصالي في معظمه.

وبعد بدء احتجاجات أغسطس، أرسلت إندونيسيا حوالي 6000 من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة إلى المنطقة، وحظرت السلطات الوصول إلى الإنترنت لفترة من الوقت لمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشرطة العشرات من الأشخاص لإلحاق أضرار بالممتلكات العامة في الاحتجاجات، مع تسمية العديد منهم كمشتبه في ارتكابهم خيانة بسبب طلب استفتاء الاستقلال الذي استبعدته السلطات.

