حزب العمال البريطاني يعلن موقفه بشأن البريسكت

سيصوت حزب العمال البريطاني المعارض لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حيث سيتجه الزعيم جيريمي كوربين إلى مواجهة مع أعضائه حول ما إذا كان ينبغي للحزب أن يدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي.

ويمثل التصويت في مؤتمره السنوي في منتجع برايتون المطل على البحر الإنجليزي أحدث تحدٍ يواجه كوربين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الخلاف الذي طغى على محاولات مسؤولي الحزب تقديم حزب العمل إلى حكومة في الانتظار.

ومع إصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في موعد 31 أكتوبر، فإن حزب العمال، مثل المحافظين الحاكمين، يكافح من أجل الاتفاق على إستراتيجية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارة لبريطانيا في أكثر من 40 عامًا.

وتعرض اليساري كوربين، والناقد الغريزي للاتحاد الأوروبي، لضغوط متجددة من جانب أعضاء الحزب وحتى بعض كبار فريقه للعودة بشكل لا لبس فيه إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي وفرض تمردهم التصويت بين خيارين اليوم الاثنين.

وسيصوت الحزب حول ما إذا كان يجب أن يكون حزب العمل محايدًا قبل الانتخابات الجديدة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تأتي بحلول نهاية العام، أو ما إذا كان يجب على الحزب إعلان موقف "البقاء" المزعوم الآن.

وقال كوربين إنه يجب على حزب العمال أولًا محاولة الفوز في الانتخابات وإعادة التفاوض بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم عقد مؤتمر خاص لتحديد موقف الحزب في استفتاء ثانٍ. ولكنه وعد بأن يسترشد حزبه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأيد "جون ماكدونيل "، رئيس السياسة المالية في كوربين، نهج زعيم حزب العمل، وقلل من أهمية فكرة أن الحزب منقسم.

وقال ماكدونيل لقناة سكاي نيوز: "إننا نعمل معًا كحزب للتأكد من أن الناس لديهم خيار وأن الناس سيقررون ذلك".

وأضاف: "هذا يعني إجراء استفتاء آخر يستطيع الناس من خلاله الاختيار بين خيار معقول فيما يتعلق بـ" الإجازة "والتأكد من أن لديهم خيار" البقاء "أيضًا."

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ولدى سؤاله عن الغضب من موقف كوربين والاقتراح القائل بأن الأعضاء المؤيدين للاتحاد الأوروبي سوف يجبرون الحزب على اتخاذ موقف أكثر وضوحًا، قال لبي بي سي: "لا تخطئوا في الديمقراطية من أجل الانقسام".

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لا يزال كلا الحزبين منقسمين بشدة، ما يجعل البرلمان في طريق مسدود ويزيد من عدم اليقين بشأن متى وكيف وحتى ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانتقد كوربين بسبب ما يصفه البعض بأنه موقف غامض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قال البعض في حزبه أن الافتقار إلى الوضوح قد أبعد أنصار حزب العمل، مما قلل من احتمال أي فوز في الانتخابات.

وأظهر استطلاع للرأي اليوم الاثنين أن أكثر من نصف الناخبين الذين أيدوا حزب العمال البريطاني المعارض في انتخابات عام 2017، حسب استطلاع للرأي أُجري اليوم الاثنين، يعتقدون أن الوقت قد حان كي يتنحى كوربين.

لقد أضرت صفوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيادة كوربين، وقال بعضٍ من أقرب حلفائه أن خطته للقوة عبر فكرته كانت "مهزلة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان حزب العمل سيشن حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو المغادرة مع صفقة، قال كوربين إنه سيعقد مؤتمرًا خاصا لتحديد موقفه بعد الانتخابات، متعهدًا بأنه سيسترشد حزبه.

وقال كوربين: "أنا أقود الحزب، وأنا فخور بقيادة الحزب، وأنا فخور بديمقراطية الحزب وبالطبع سأوافق على أي قرار يتخذه الحزب".

