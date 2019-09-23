اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

"بوفون" يحقق رقم قياسي مع اليوفينتوس ويهدد "مالديني"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
عاد جيانلويجي بوفون إلى تشكيلة يوفنتوس الأولى بعد 490 يومًا من مباراته الأخيرة مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتطابق مع سجل باولو مالديني في معظم المظاهر التي سجلها لاعب إيطالي.

لم يبرز اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا للسيدة العجوز منذ 19 مايو 2018 ، عندما احتل مكانه بين أهداف المرمى في الفوز 2-1 على هيلاس فيرونا.

يجب أن يلعب المخضرم بوفون سبع مباريات أخرى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، سيصل إلى 648 في الدوري ويتفوق على مالديني كأفضل لاعب الظهور في تاريخ المسابقة.

غادر حارس المرمى المخضرم يوفنتوس في عام 2018 لينضم إلى باريس سان جيرمان ، ثم عاد بعد عام بعد موسم مخيب في فرنسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بوفون" يحقق رقم قياسي مع اليوفينتوس ويهدد "مالديني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا