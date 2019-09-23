"بوفون" يحقق رقم قياسي مع اليوفينتوس ويهدد "مالديني"

لم يبرز اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا للسيدة العجوز منذ 19 مايو 2018 ، عندما احتل مكانه بين أهداف المرمى في الفوز 2-1 على هيلاس فيرونا.
يجب أن يلعب المخضرم بوفون سبع مباريات أخرى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، سيصل إلى 648 في الدوري ويتفوق على مالديني كأفضل لاعب الظهور في تاريخ المسابقة.
غادر حارس المرمى المخضرم يوفنتوس في عام 2018 لينضم إلى باريس سان جيرمان ، ثم عاد بعد عام بعد موسم مخيب في فرنسا.
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