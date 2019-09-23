مؤشر بورصة "مسقط " يصعد 1.02% بمستهل تعاملات اليوم

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الأثنين علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 1.02 بالمائة، صعوداً إلى النقطة 4006.09، رابحاً 40.53 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأحد ، ودعم أداء المؤشر في الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت مسقط، صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.

وصعد مؤشر قطاع المالي بنسبة 0.53 بالمائة، مع ارتفاع إتش إس بي سي 3.25 بالمائة، وصحار الدولي 1.82 بالمائة ، وارتفع مؤشر الخدمات 0.44 بالمائة، مع صدارة سهم عمانتل للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 4.64 بالمائة، وصعد أريدو 2.33 بالمائة.

وكان الصناعة الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء بنسبة 0.35 بالمائة، مع ارتفاع ريسوت للاسمنت 2.94 بالمائة، وجلفار للهندسة 1.28 بالمائة ، وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 9.22 مليون سهم، بتنفيذ 282 صفقة، بقيمة تداول 1.3 مليون ريال.