"جوجل" يحتفي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بيوم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يصادف اليوم الإثنين 23 من سبتمبر لعام 2019، حيث يحتفل الشعب السعودي المملكة بيوم العيد الوطني للمملكة 89.

ويحتفل المواطنين بيوم العيد الوطني للمملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، وتختلف طرق الاحتفال بيوم العيد الوطني للمكلة العربية السعودية 89، حث تقام العديد من الفاعليات والاحتفالات المنوعة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

قصة يوم العيد الوطني للملكة العربية السعودية

يعود تاريخ يوم العيد الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز آل سعود بتاريخ السابع عشر من شهر جمادي الأول عام 1351 هجري، والذي قضى بتغييّر إسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك إبتداءً من يوم الخميس الواحد والعشرون من شهر جماد الأول لعام 1351 والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر 1932 ميلادي، وهو يوم توحيد المملكة العربية السعودية.