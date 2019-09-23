ﻣُﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺤﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم

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ﻧﻔّﺬ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻻﻳﺔﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗُﻄﺎﻟﺐﺑﺤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔﺷﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻁﺎﻟﺐ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦﻧﻘﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺤﻖ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻀﻮﻣﺔ.
وأوضح ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﻳﺴﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﻒ ﻭﻣﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻨﺪﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎءﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﺪﺩٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ: ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺗﺠﻲء ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺔﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.