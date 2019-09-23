قوى التغيير تتهم واﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎرف ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻨﻬﺐ

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ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟـﻲ ﺍﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺭﻛﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲﺇﻓﺘﻌﺎﻝ ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﺛﻨﺎءﻣﻮﻛﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔﺇﺭﺗﻜﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻭﺣﺬّﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻭﻛﺬﺏ ﺧﻀﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲﻗﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ500 ( ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﻟـﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺩﻕ(،ﻭﺇﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍً ﺳﻬﻼً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﺐ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﺛﺒﺖ ﺑﺈﻓﺘﻌﺎﻟﻪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻓﻲﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ(، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻕﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻗﺎﻝ ﺧﻀﺮ:ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻭﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺷﺮﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺷﺮﻁﺔﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺴﻦ ﻭﺃﺑﻠﻐﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕﻭﺃﺟﺎﺑﻨﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺟﺸﻌﻴﻦﻭﻣﺎﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﻧﺠﻴﺐ ﻟﻜﻞ ﺩﻛﺎﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ.
ﻭﺗﺤﺴﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺭﻑﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ: ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ 11 شهيدا ﻭﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍﻳﺴﺮﺣﻮﻥ ﻭﻳﻤﺮﺣﻮﻥ(. ﻭﺍﺗﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲﺃﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻻﻳـﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻭﻥ ﻣﻦﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻗﺎﺑﻀﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻣﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.