قرارات اقتصادية مرتقبة

التاريخ: 23-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت مصادر ان مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعكف على إصدار قرارات مهمة بشأن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. Advertisements وتتعلق القرارات بسعر صرف الدولار, و وبحسب صحيفة آخر لحظة انه من المنتظر ان تسهم تلك القرارات في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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