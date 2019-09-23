القوات الخاصة الأفغانية تشن غارة ضد طالبان

أعلن مسؤولون أفغان انه قتلت القوات الخاصة الأفغانية عددًا من المدنيين خلال غارة على مخابئ طالبان في ولاية هلمند الجنوبية.

كانت هناك تقارير متضاربة حول عدد القتلى والجرحى اليوم الاثنين. ويقول الجيش الأمريكي إنه قتل 22 من مقاتلي طالبان في تلك الغارة.

لكن اوضح عبد المجيد اخوند نائب عضو مجلس المحافظة اليوم الاثنين انه اصيب ثلاثة مدنيين في الهجوم، وتوفوا في الطريق الى المستشفى.

وأضاف أخوند إن السلطات تحقق في تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا كانوا قد حضروا حفل زفاف اثناء الغارة التي وقعت مساء الأحد في منطقة قلعة موسى، التي تخضع لسيطرة طالبان.

يقول عمر زواك، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، إنه قتل 14 مسلحًا بينهم ستة أجانب خلال الغارة. كانوا يحققون في تقارير عن الخسائر البشرية.

و في وقت سابق، اعلن مسؤول صباح الخميس، انفجار شاحنة مفخخة بالقرب من مستشفى في جنوب أفغانستان مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 90 آخرين.

وكانت حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، الذي دمر جزءًا من المستشفى في قلات، عاصمة مقاطعة زابل الجنوبية، وحطم أسطولًا من سيارات الإسعاف.

استخدم السكان، الذين جاء الكثير منهم لرؤية أفراد أسرهم المرضى، شالات وبطانيات لنقل الجرحى داخل المبنى المدمر، بينما تدافعت السلطات لنقل الجرحي ذوي اصابات خطيرة إلى المستشفيات في قندهار القريبة.

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في الساعات الأولى بعد الانفجار، كانت هناك أرقام متناقضة لعدد القتلى والجرحى. وقال المتحدث باسم حاكم الاقليم جول اسلام سيال ان عدد القتلى 12 شخص لكنه قال ان السلطات في المكان تراقب الحطام. وقال عطا جان حقبيان، رئيس المجلس الإقليمي، إن عدد القتلى 20.

وقالت حركة طالبان، التي تنفذ هجمات شبه يومية منذ انهيار محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إن الهدف كان مبنى المخابرات الحكومية القريب.

وقال حقبيان إن جدار مبنى إدارة الأمن الوطني تضرر، لكن لم يستطع أن يقول ما إذا كان هناك أي افراد من بين الضحايا.

و في وقت سابق، أوضح مسؤول أفغاني انه لقي 22 شخصًا على الأقل، بينهم ستة عسكريين، مصرعهم في الهجوم الانتحاري بالعاصمة كابول.

وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، يوم الثلاثاء انه اصيب 38 آخرين في الهجوم الذي وقع بالقرب من تقاطع مسعود.

وقال فارامرز "هناك نساء وأطفال بين القتلى والجرحى في الهجوم."