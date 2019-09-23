"فيفا" يصدم محمد صلاح من جديد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من قائمة الترشيحات النهائية في حفل إعلان أفضل لاعب فى العالم والمقرر إقامته مساء اليوم بإيطاليا . وكشفت الصفحة الرسمية عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب في العالم وهم ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ليتأكد غياب محمد صلاح.

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