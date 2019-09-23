اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019م هذا الصباح

أخبار اليوم

تواصل الاحتجاجات بنيالا وتجمع المهنيين والحرية والتغيير يدينون العنف ضد المتظاهرين

في أول رد فعل رسمي : وزير الخارجية المصري يعلق على المظاهرات الأخيرة

القبض علي تشكيل اجرامي متخصص في السرقات المنزلية بأم درمان

عرمان : اجتماعات مصر تبحث تشكيل جيش موحد

وزير الاوقاف يؤكد ادارة التنوع الديني والمذهبي خلال المرحلة القادمة

آخر لحظة

قرارات اقتصادية مرتقبة والمركز يستدعي الولاة

توقف مطاحن دقيق وتفاقم أزمة الخبز

نيالا .. إطلاق نار واعفاءات ومطالبات بإقالة الوالي

الجريدة

خمسة شوارغ مغلقة جنوب الخرطوم بأمر عبد الرحيم محمد حسين

جعفر خضر يتهم والي القضارف بالتورّط في أحداث النهب

فساد بالهيئة الفرعية لعمال الغابات واختفاء 5 مليار

الجبهة الثورية: سنحتفظ بقواتنا حتى تتمّ هيكلة القوات المسلّحة

تجاوزات في عقد شركة مواصلات الخرطوم وكورنيس الصينية

الصحة: ارتفاع عدد وفيات الكوليرا إلى”8″ أشخاص

تجمّع المهنيين يحذّر من تأخير تعيين الولاة المدنيين بالولايات

التيّار

مدير المخابرات لـ”التيّار” سلطة الاعتقال24 ساعة فقط

خلافات حادّة بين الحركات المسلّحة بسبب مقرّ التفاوض

وزير الإعلام لـ”التيّار”: لا يحق لأيّ سلطة مواجهة الاحتجاجات بعنفٍ

أسرة موسى هلال تضرب عن الطعام بـ”مستريحة” لإطلاق سراحه

شركة التواصل للتجارة والاستثمار: لم يتم فتح بلاغ في المدير العام

تصاعد التوتر بمنطقة ود رملي وتحذيرات بسرعة التدّخل

الانتباهة

العثور على أموالٍ ضخمة بمرحاض طائرة بمطار الخرطوم

انفجار الأوضاع بنيالا وإصابة”3″ طلاب بالرصاص

حظر سفر”29″ من قيادات الحكومة السابقة وتجميد أرصدتهم

السفير الإيطالي لـ”الانتباهة”: “70” مليون دولار لدعم السودان

جدول لقاءات عالي المستوى ينتظر حمدوك في نيويورك

استجواب معتمد سابق بمحكمة الفساد

ارتفاع وفيات”الكوليرا” و”158″ إصابة بولايتين

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السوداني

“قوى الحرية”: لن نناقش موضوع الشريعة الإسلامية في الوقت الراهن

تفاقم أزمة الوقود وزيادات كبيرة في أسعار الأدوية

الشرطة تتصدى لتظاهراتٍ بنيالا والدقير يطالب بإقالة الوالي فورًا

عرمان: نبحث بمصر إمكانية تأسيس جيش سوداني مهني وموحّد

اجتماع طارئ للولاة بالخرطوم الأربعاء

“الشعبي”: ما وجده الأصم من قبول بسبب”شكله وصورته”

الصيحة

قوات جنوبية تعتدي على منطقة”أبو نوارة” بجنوب كردفان

مبارك الفاضل: هذه بعض نماذج الفساد داخل نظام الإنقاذ

تظاهرات واسعة وإطلاق بمبان بسبب ندرة الخبز في نيالا

دفاع البشير: مندوب”طيبة” سيمثّل الجلسة القادمة

تغييرات جذرية بالمؤتمر الوطني تطيح بـ”الحرس القديم”

وزير الطاقة والتعدين يدعو شركات النفط العالمية للعودة إلى البلاد

وزير العدل يقدم بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أبو رأس: على الثّوار حماية مكتسبات الثورة من محاولاتٍ اختراق الدولة العميقة

المجهر:

الصحة تقر بارتفاع مصابي الكوليرا إلى (158) و(8) وفيات بالنيل الأزرق وسنار

وفاة وإصابة (14) شخصاً في حادث بشريان الشمال

“حمدوك” يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الدار:

بالصورة والقلم.. امرأة تفاجئ محاميها وتطعنه داخل المحكمة

المتهمة بقتل شقيقتها تسجل اعترافاً قضائياً وتجهش بالبكاء

“الدار” تتابع أحوال نزلاء النظام السابق داخل سجن كوبر

استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين بعد انقلاب بص بشريان الشمال

وفاة الزوج الذي أشعل النيران في نفسه

مقتل شاب بطريقة بشعة وإصابته في عضو حساس