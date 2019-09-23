أصحاب مخابز: الغاز وتراجع الحصص اليومية وراء تجدد الأزمة

عبيــرجعفر

عزا عدد من أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عودة أزمة الخبز لندرة غاز المخابز وتراجع حصص الدقيق من بعض شركات المطاحن. اصطفاف عشرات المواطنين أمام المخابز التي طافت عليها بكل من أمدرمان والخرطوم وبحري.

وقال صاحب مخبز العزيزية بشرق النيل دفع الله أحمد أمس، إن عودة الأزمة سببها تراجع حصص دقيق ويتا إضافة لندرة الغاز بالمخابز، وأشار لتراجع حصته من دقيق إحدى الشركات الكبرى من (25) جوالاً إلى (15) جوالاً، موضحاً حصوله عليها يوماً بعد يوم، مشيراً لمعاناة كافة مخابز شرق النيل من أزمة الغاز ومعظم المخابز مهددة بالإغلاق.

وأكد صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل عودة أزمة الخبز مجدداً واصطفاف المواطنين أمام المخابز، وقال إن الدقيق المنتج بسيط وهنالك تذبذب في الحصص بكل الشركات ، ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية لا تزال تراوح مكانها منذ عهد النظام السابق. وأضاف أن هنالك أزمة في الغاز انعكست أدت إلى عودة الصفوف مرة أخرى أمام المخابز، ومضى قائلاً : إن وكلاء الغاز يبررون أزمة الغاز بمشاكل في الترحيل .

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وكشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى أمس، عن وجود أزمة كبيرة جداً في غاز المخابز وأنهم استقبلوا بلاغات متعددة من مختلف محليات ولاية الخرطوم، كاشفاً عن توزيع قرابة (240) طناً من الغاز لمحلية الخرطوم، منتقداً عدم سرعة استجابة الشركات لبلاغات المخابز. ولفت إلى أن هنالك اتفاقاً سوف يتم ما بين الشركات واتحاد المخابز لحل أزمة الغاز. وأشار إلى أن هنالك بعض الشركات قللت من حصتها المعتادة من الدقيق ربما لمشاكل فنية وخلال الفترة المقبلة سوف تتم المعالجات حتى لا يتأثر المواطن.

أعلن يحيى عن تقديم مذكرة لمجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بزيادة حصص الدقيق إلى (50) ألف جوال يومياً لأن الحصص الحالية لا تكفي.

وأوضح رئيس شعبة آلية الغاز السابق الصادق الطيب أمس، أن هنالك نقصاً في غاز المخابز بسبب شح الوارد. ونوه إلى أنه غير كافٍ مقارنة مع الطلب العالي عليه، مضيفاً بأن سوء توزيع الغاز من العاصمة للولايات يؤدي إلى الأزمة والندرة. وأشار إلى وجود مشاكل كثيرة في ترحيل وتوصيل الغاز وأن طرق التوزيع تحتاج إلى وقفة ومراقبة من الجهات المختصة وربما الندرة في أي سلعة تؤدي إلى فتح باب البيع بالسوق الأسود أو زيادة في السعر .

وبحسب صحيفة السوداني أشار نائب مدير شركة دقيق ويتا حسن حسين أمس، إلى أنهم ينتجون بكل طاقتهم بنسبة (100%) ويتم توزيع قرابة الـ(10) آلاف جوال في اليوم من الدقيق لمخابز ولاية الخرطوم ولا توجد مشكلة أو نقص في حصصهم اليومية للمخابز.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)