العثور على أموال ضخمة بمرحاض طائرة بمطار الخرطوم

عثرت السلطات على أموالٍ ضخمة من آلاف الدولارات والدراهم والريال السعودي داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم.
وذكر أن الأموال عبارة عن”350″ ألف دولار أمريكي، ونحو”25″ ألف درهم إماراتي، وحوالي”530″ ألف ريال سعودي.
فإنّ الأموال المضبوطة تتجاوز”21″ مليون جنيه، وأشارت إلى أنّ الأموال كانت داخل كيس.
وبحسب الصحيفة الانتباهة أنّ أوّل شخص اكتشف تلك الأموال هو المضيفة بالطائرة والتي ظنتها في بادئ الأمر قنبلة فاستنجدت بطاقم التأمين وتم تحرير الطائرة وبتفتيش الجسم الغريب اتضح أنها عبارة عن أموال بالعملات الأجنبية مجهولة المصدر.
وأبانت أنّه تمّ توقيف”15″ عاملاً بجانب توقيق”3″ من طاقم التأمين وتم التحقيق معهم والإفراج عنهم.
وأشارت إلى أنّ العمال بينهم مجموعة من العمال قاموا بتنظيف الطائرة وآخرين كانوا يحملون الآليات والمأكولات والمشروبات إلى الطائرة التابعة لشركة ماكس التي تتبع للإمارات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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