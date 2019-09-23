أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “قوى الحرية”: لن نناقش موضوع الشريعة الإسلامية في الوقت الراهن * تفاقم أزمة الوقود وزيادات كبيرة في أسعار الأدوية * “الطاقة”: عناصر من الدولة العميقة وراء أزمة الوقود الصيحة: * قوات جنوبية تعتدي على منطقة (أبو نوارة) بجنوب كردفان * دفاع البشير: مندوب “طيبة” سيمثل الجلسة القادمة * تغييرات جذرية بالمؤتمر الوطني تطيح بـ(الحرس القديم) المجهر: * الصحة تقر بارتفاع مصابي الكوليرا إلى (158) و(8) وفيات بالنيل الأزرق وسنار * وفاة وإصابة (14) شخصاً في حادث بشريان الشمال * “حمدوك” يصل نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الجريدة: * خمسة شوارع مغلقة جنوب الخرطوم بأمر عبد الرحيم محمد حسين * جعفر خضر يتهم والي القضارف بالتورط في أحداث النهب * فساد بالهيئة الفرعية لعمال الغابات واختفاء (5) مليار Advertisements * “الجبهة الثورية”: سنتحفظ بقواتنا حتى تتم هيكلة القوات المسلحة آخر لحظة: * قرارات اقتصادية مرتقبة والمركز يستدعي الولاة * توقف مطاحن دقيق وتفاقم أزمة الخبز * نيالا.. إعفاءات وإطلاق نار ومطالبة بإقالة الوالي الإنتباهة: * العثور على أموال ضخمة بمرحاض طائرة بمطار الخرطوم * إنفجار الأوضاع بنيالا وإصابة (3) طلاب بالرصاص * حظر سفر (29) من قيادات الحكومة السابقة وتجميد أرصدتهم الدار: * بالصورة والقلم.. امرأة تفاجئ محاميها وتطعنه داخل المحكمة * المتهمة بقتل شقيقتها تسجل اعترافاً قضائياً وتجهش بالبكاء * “الدار” تتابع أحوال نزلاء النظام السابق داخل سجن كوبر * استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين بعد انقلاب بص بشريان الشمال * وفاة الزوج الذي أشعل النيران في نفسه * مقتل شاب بطريقة بشعة وإصابته في عضو حساس الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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