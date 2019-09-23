كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز "The BEST" اليوم لعام 2019

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مساء اليوم الاثنين، لاختيار أفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي بين ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة ”The BEST“ لعام 2019.

وانحصرت المنافسة على جائزة الأفضل للعام الحالي بين الثلاثي الذي تنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والمؤلف من الهولندي فيرجيل فاد ديك والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء التنافس بين الثلاثي السابق ذكره عن جدارة واستحقاق حيث توج ميسي قائد برشلونة بلقب الليغا والمركز الثاني في كأس ملك إسبانيا والثالث في كأس كوبا أمريكا 2019.

في المقابل حاز رونالدو على لقب الدوري الإيطالي في أول مواسمه مع يوفنتوس كان هداف الفريق وقاد منتخب بلاده لثاني لقب كبير في مسيرته بالفوز بأول نسخة لدوري الأمم الأوروبية فضلا عن السوبر الإيطالي بينما قاد فان ديك ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ووصافة الدوري الإنجليزي.

لكن هل ينجح فان ديك في ضم جائزة ”الأفضل“ المقدمة من الفيفا لجائزة أفضل لاعب أوروبي مثلما يحدث في العادة ويختتمها بجائزة ”الكرة الذهبية“ من مجلة ”فرانس فوتبول“ أم يقتنص الجائزة أحد الثنائي اللدود رونالدو وميسي.

وسيتم إعلان العديد من الجوائز خلال الحفل منها جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2019 وجائزة أفضل حارس مرمى وجائزة أفضل حارسة مرمى وجائزة أفضل مدربة وأفضل مدرب وجائزة ”الفيفا“ لأفضل جمهور وبالطبع جائزة أفضل لاعب أبرز الجوائز.

المتنافسون على الجوائز

المتنافسون على لقب أفضل حارس: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي) والألماني مارك تير شتيغن (برشلونة).

المتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – الكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفر بليت) والمجري دانييل زسوري (ديبريسين).

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المتنافسات على جائزة أفضل حارسة مرمى: الهولندية​ ساري فان فينندال​ والتشيلية ​كريستياني إيندلر والسويدية ​هيدفينغ ليندال​.

المتنافسون على جائزة أفضل مدرب: الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام) والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) ويورغن كلوب (ليفربول).

المتنافسات على جائزة أفضل مدربة: جيل إليس مدربة المنتخب الأمريكي والإنجليزي فيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي وسارينا فيغمان مدربة المنتخب الهولندي.

المتنافسات على جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز (أولمبيك ليون) والأمريكية أليكس مورغان (أورلاندو برايد) والأمريكية ميغان رابينو (ريغين).

يقام حفل جوائز الأفضل في العالم على مسرح لاسكالا بمدينة ميلانو الإيطالية وينطلق في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت غرينتش.

مقدما الحفل وقناة البث:

النجم الهولندي السابق رود خوليت نجم ميلان في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو صديقة جيانلويغي بوفون حارس يوفنتوس وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عبر التصويت الذي شارك فيه المشجعون والصحفيون ومدربو وقائدو المنتخبات، والذي أغلق يوم 19 أغسطس/آب الماضي.

