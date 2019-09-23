بعد الفوز على إشبيلية.. ماذا قال زيدان عن لاعبيه؟

وكالات - أبوظبيأكد مدرب ريال مدريد ، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه بات يشعر بالرضا لأول مرة منذ عودته إلى تدريب الفريق الملكي، وذلك بعد الفوز على إشبيلية بهدف نظيف سجه المهاجم كريم بنزيمة.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: " "هذه أكثر مرة أشعر فيها بالرضا منذ عودتي، كل من في الملعب بذل قصارى جهده".

وأضاف:"مررنا بلحظات صعبة لكن تماسكنا بشكل رائع في تلك اللحظات. لعبنا 90 دقيقة في أعلى مستوى في ملعب صعب للغاية. هذا الانتصار من أجل المجموعة وأنا سعيد من أجل الجميع".

من جهته، قال قائد الفريق سيرجو راموس: "فعلنا ما جئنا إلى هنا لتحقيقه والآن نستطيع الاسترخاء بعد كل ما قيل عنا الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى الخسارة الثقيلة التي مني بها ريال مدريد أمام مضيفه باريس سان جرمان بثلاثة أهداف، وذلك في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف راموس: "هذا الفريق يتحلى بالتفاؤل دائما، وسنصبح أفضل. إنه موسم طويل ونحن بالفعل نتقاسم الصدارة".

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وبات ريال يشارك اتلتيك بلباو صدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 11 نقطة، فيما تنتظر الميرنغي موقعة نارية في الأسبوع القادم أمام جاره العنيد اتلتيكيو مدريد.

وتحدث راموس عن صعوبة مواجهة فريقه السابق إشبيلية، قائلا: "كنا ندرك مدى صعوبة المباراة لأننا لم نفز على أرضهم منذ سنوات عديدة، لكننا دخلنا المباراة بعقلية قوية للغاية ورغبة في ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، وبعيدا عن بعض الركلات الثابتة، كانت المباراة تحت سيطرتنا".

وخسر ريال في آخر أربع مباريات في الدوري خاضها باستاد "سانشيز بيزخوان "وتعرض لهزيمة قاسية 3-صفر الموسم الماضي في مباراة كانت بمثابة بداية النهاية للمدرب لوبين لوبتيغي الذي أقيل بعدها بحوالي شهر واحد.