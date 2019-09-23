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مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" تعلن إفلاسها

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أعلنت مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة ”توماس كوك“ الإثنين إفلاسها، بعد فشلها في عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، مشيرةً إلى أنّها ستدخل في عمليّة ”تصفية فوريّة“.

وقالت المجموعة في بيان إنّه ”على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق“ بين المساهمين والممولين.

وأضاف البيان ”لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري“.

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