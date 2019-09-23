فلول المخلوع يفتعلون أزمة وقود.. ومصدر بوزارة الطاقة يكشف عن مخزون المشتقات بالبلاد

كشف مصدر رفيع بوزارة الطاقة أن المخزون من المشتقات النفطية بالبلاد يكفي حاجتها لـ54 يوما بحسب اخر تقرير تسلموه مساء (الاحد).

وقطع المصدر الرفيع في تصريحات لـ(تاسيتي نيوز) بأن الازمة التي تعانيها الطلمبات والصفوف الموجودة أمامها، ثبت بما لا يدع مجالا للشك وقوف الدولة العميقة وعناصر النظام البائد وفلوله وراءها من خلال العمل على تكسير مواعين التوزيع، فضلا عن العمل الا تستغل الطلمبات سعتها التخزينية كاملة.

وتعتزم الوزراة اتخاذ اجراءات عقابية مشدة في مواجهة مفتعلي الازمة او المتواطئين في حدوثها خلال اليومين القادمين، فضلا عن اتخاذ اجراءات ترتيبية تتيح للوزارة السيطرة على الازمة واتخاذ معالجات فورية بدء بزيادة كفاءة النقل للمعالجة السريعة والفورية، وفتح الباب أمام شركات جديدة لنقل الوقود من المخزون الى الشركات داخل وخارج الخرطوم وفقًا لما نقله تاسيتي نيوز.