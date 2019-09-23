خلافات تضرب منظمة زيرو فساد واتجاه لطرد أبرز مؤسسيها

ضربت الخلافات صفوف منظمة زيرو فساد التي ظهرت مؤخراً للساحة وتختص في التقصي عن قضايا الفساد.

وابلغ مصدر الاحداث نيوز ان القيادي بزيرو فساد فتحي العرضي قد دفع باستقالته وعزا المصدر استقالة العرضي لاصرار احد موسسي زيرو فساد نادر العبيد على حسم قضايا الفساد بالنيابات وعدم ايصالها للمحاكم .

واعتبر العرضي بحسب حديث المصدر ان هذا الاتجاه يعتير نوع من التحلل وقال المصدر ان أعضاء زيرو فساد اجتمعوا بمكتب احد المحاميين ببحري نهار الأحد وقررو عزل نادر العبيد من قيادة زيرو فساد.

وأضافت الاحداث نيوز ان أعضاء زيرو ربما يقومون بتقيد بلاغات بنيابة الثراء الحرام ضد العبيد نفسه.