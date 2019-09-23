سقوط مصابين بطلقات نارية.. تظاهرات طلابية ضخمة غربي السودان للمطالبة بالخبز والوقود

تظاهر آلاف الطلاب السودانيين، الأحد، بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود.

وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة الأناضول، أن آلاف الطلاب خرجوا الاحد في مظاهرات غاضبة بمدينة نيالا، يطالبون بتوفير الخبز والمواصلات

وأشار الشهود إلى سقوط مصابين بطلقات نارية وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكر “تجمع المهنيين” السودانيين، أن مدينة نيالا شهدت تظاهرات طلابية ضخمة بكل الشوارع احتجاجًا على النقص الحاد في الخبز، مع زيادة أسعاره، وندرة المواصلات، وقابلتهم الأجهزة الشرطية بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

Advertisements

وطالب تجمع المهنيين، بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث الدامية، إذ لا يمكن السماح بأن تستمر سياسة الإفلات من العقاب في ظل الحكومة المدنية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السودانية حول تلك الاتهامات.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وإرتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.