ترامب وجونسون يتوصلان لاتفاق تجاري بين البلدين ينفذ بحلول يوليو المقبل

وقد يعلن ترامب وجونسون عن التزامهما بالجدول الزمني عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر حكومي رفيع المستوى، قوله إن "الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاق بحلول يوليو/تموز". "إنه فوز كبير بالنسبة لنا، وترامب حريص حقا أيضا على الفخر حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة".
كما ظهر أن الاتفاق الذي يسعى إليه الزعيمان سيكون أكبر اتفاق للتجارة الحرة قامت به الولايات المتحدة على الإطلاق مع بلد آخر، بحسب الصحيفة.
وفي حين يمكن توقيع الاتفاق في الصيف المقبل، إلا أنه سيتعين الانتظار حتى تنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الثاني2020.
وسوف يجرى الزعيمان البريطاني والأمريكي محادثات حول الاتفاق التجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء.
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