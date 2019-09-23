أليكس بورستين تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي بحفل جوائز إيمي

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز "إيمي" على موقع تويتر عن حصد النجمة "أليكس بورستين" جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي بحفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري.

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من النجمة أليكس بروستين عن دورها بمسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، وآن تشلومسكي عن دورها بمسلسل veep، وسيان كليفورد عن دورها بمسلسل Fleabag، وأوليفيا كلومان عن دورها بمسلسل Fleabag، وبيتي جيلبن عن دورها بمسلسل GLOW، وسارا جولدبرج عن دورها بمسلسل Barry، ومارين هينكل عن دورها بمسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، وكيت مكينون عن دورها ببرنامج الاسكتشات الكوميدي Saturday Night Live.

واحتضنت قاعة مايكروسوفت ثيتر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل توزيع الجوائز، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما حول العالم.

النسخة رقم 71

وستكون النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار منظمي الحفل لمقدم رسمي له، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.

