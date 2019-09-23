"Fleabag" يقتنص جائزة أفضل تأليف لمسلسل كوميدي بحفل جوائز Emmy 2019

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز "إيمي" على موقع تويتر عن حصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل تأليف لمسلسل كوميدي بحفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري.

واحتضنت قاعة مايكروسوفت ثيتر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل توزيع الجوائز، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما حول العالم.

النسخة رقم 71

وستكون النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار منظمي الحفل لمقدم رسمي له، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.

صراع العروش

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وحظي الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة.

ويتضمن الحفل توزيع 27 جائزة بمختلف مجالات صناعة المحتوى التليفزيوني، من مسلسلات وبرامج، وتمثيل وإخراج وكتابة.

الجوائز الرئيسية

ومن الجوائز الرئيسية، جائزة أفضل مسلسل كوميدي لعام 2019، ورشح لها كل من مسلسل Barry، ومسلسل Fleabag ومسلسل The Good Place، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، ومسلسل Russian Doll ومسلسل Schitt's Creek ومسلسل veep.