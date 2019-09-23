بيل هادر يفوز بجائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي بحفل Emmy

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز "إيمي" على موقع تويتر عن حصد النجم "بيل هادر" جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل كوميدي بحفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy" في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من النجم "أنتوني أندرسون عن دوره بمسلسل Black-ish والنجم "دون شيدل" عن دوره بمسلسل Black Monday، والنجم "تيد دانسون" عن دوره بمسلسل The Good Place، والنجم مايكل دوجلاس عن دوره بمسلسل The Kominsky Method، والنجم "بيل هادر" عن دوره بمسلسل Barry والنجم "إيجن ليفي" عن دوره بمسلسل Schitt's Creek.

النسخة رقم 71

وستكون النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار منظمي الحفل لمقدم رسمي له، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.

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صراع العروش

وحظي الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة.

ويتضمن الحفل توزيع 27 جائزة بمختلف مجالات صناعة المحتوى التليفزيوني، من مسلسلات وبرامج، وتمثيل وإخراج وكتابة.

