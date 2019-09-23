الصحف العالمية تبرز إنقاذ حارس إنبي "الخرافي" أمام بيراميدز

احتفت الصحف العالمية بالإنقاذ المذهل الذي قام به حارس مرمى نادي إنبي المصري خلال مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز في الجولة الأولى من الإيجيبشن ليغ.

وخسر إنبي أمام بيراميدز خلال المباراة التي قدم فيها حارسه مستوى رائعا بأربعة أهداف دون رد.

واستطاع حارس إنبي محمود جاد أن يتصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب بعدما أبعد الكرة برأسه، ولكن الكرة وصلت لأحد لاعبي بيراميدز الذي قام بتسديدها في المرمى الخالي، قبل أن يقوم الحارس بحركة بهلوانية لينقذ مرماه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن حارس إنبي قام بحركة بهلوانية لينقذ مرماه من هدف كان المستحيل التصدي له.

وعلقت الصحيفة عبر حسابها بتويتر:"حارس مذهل في مصر".

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ووصف موقع "يو إس توداي"، تصدي محمود جاد بالعمل البهلواني الذي حرم بيراميدز من هدف مؤكد.

واعتبر موقع "سبورت بيبل" إنقاذ حارس إنبي أمام بيراميدز بأنه مذهل ولا يمكن أن تصدق ذلك إلا إذا كنت تشاهد حارسا عملاقا مثل مانويل نوير نجم منتخب ألمانيا.

وأكد موقع "وان فوتبول" أن تصدي حارس إنبي محمود جاد قلما ستراه خلال مشاهدتك للعبة كرة القدم، وربما تراه الأفضل على الإطلاق.

محمود جاد من ناشئين إنبي مواليد ١٩٩٨ لعب في منتخب الشباب، وأول مشاركة له مع إنبي في الفريق الأول كانت في بطولة الدوري الموسم الماضي.