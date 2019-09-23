الجزيرة الإماراتي يستضيف النصر العمانى في كأس محمد السادس

يلتقى فريق الجزيرة الإماراتى مع ضيفه النصر العمانى، مساء اليوم، الاثنين، على ستاد محمد بن زايد فى العاصمة الإماراتية "أبو ظبى" ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

ويسعى "فخر أبوظبي" لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب والتأهل لدور الـ16، بعدما فاز على النصر خارج أرضه بهدف وحيد سجله زايد العامري.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ 6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ 16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

