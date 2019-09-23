وفيما لم تؤكد القيادة العامة لجهاز الدرك الوطني ولا أية جهة رسمية هذه الأنباء، تداول نشطاء وإعلاميون أخبارا تفيد بحجز معدات المكتب وتوقيف الصحفي سفيان مراكشي، الذي يراسل عدة قنوات دولية بينها فرانس24.
وأشيع أن سبب التوقيف يتعلق أساسا بتمكين قناة ”الجزيرة“ القطرية غير المعتمدة في الجزائر، من خدمة البث المباشر انطلاقا من المكتب الذي يؤمن المواد الخبرية للقناة الفرنسية، بينما لم يتسن التواصل مع الصحفي المعني أو أحد موظفي المكتب.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إغلاق مكتب فرانس 24 في الجزائر بسبب "الجزيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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