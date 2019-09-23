الرئيس الباكستانى يعزى عائلات ضحايا تحطم حافلة ركاب بممر جبلى شمال البلاد

أبدى الرئيس الباكستانى عارف علوى، حزنه العميق على وفاة 26 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوته جراء حادث سير، وقع أمس الأحد، فى منطقة "بابوسرتاب" شمال البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، قدم الرئيس الباكستانى التعازى إلى عائلات الضحايا، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير أفضل التسهيلات الطبية للمصابين.

وكانت وسائل إعلامية فى باكستان، أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 26 شخصا جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلى شمال البلاد.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن الشرطة قولها إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة "سكاردو" إلى مدينة "روالبندى" عندما تحطمت مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تضح على الفور أسباب وقوع الحادث.