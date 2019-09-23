الإدعاء فى كولمار: دوافع منفذ حادث المسجد الكبير لا تزال غير معلومة

وأعلنت المدعية العامة فى كولمار كاترين سوريتا مينار، أن الرجل سيتم فحصه نفسيا وعقليا ولكن بعد 10 أيام، حتى يتعافى من إصاباته.
وأضافت، "تم إبلاغ النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكذلك الأجهزة المختصة، وتبقى حاليا نيابة كولمار هى المكلفة القضية".
يشار إلى أن المتهم من سكان كولمار ومولود فى جرونوبل وسط شرق فرنسا فى 1980 وليس له سوابق، ما عدا بعض المخالفات المرورية قبل سنوات، وتم تفتيش منزله لكن "حتى الآن لم يعثر على أى شيء مشبوه يهم التحقيق" بحسب المصدر نفسه. كما تم الاستماع إلى أقاربه.
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