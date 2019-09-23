نائب الرئيس اليمنى يشيد بجهود السعودية فى دعم أمن واستقرار بلاده

ثمن الفريق الركن على محسن صالح، نائب رئيس اليمنى، جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الفريق محسن، خلال لقائه فى مدينة الرياض، محافظ شبوة محمد بن عديو، بفاعلية السلطة المحلية وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فى المحافظة ورفض أبنائها لمحاولات استهداف مؤسسات الدولة الشرعية ودعاوى التخريب والإرهاب وحرصهم على إرساء الأمن والاستقرار. ونوه نائب الرئيس اليمنى بالإجراءات التى أقرتها حكومة بلاده والخاصة بمضاعفة الجهود لمعالجة آثار الأحداث الأخيرة وتلبية احتياجات السكان والعمل على توفير الخدمات.

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