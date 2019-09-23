وعقب الانتصار الذي حققه باريس خارج ميدانة أمام ليون بهدف مهاجم الفريق العائد نيمار دا سيلفا ، قال المدافع البرازيلي في تصريحات صحفية، " نشعر أننا في حالة جيدة جدًا، وأعتقد أن هزيمتنا أمام رين، جعلنا نُعيد حساباتنا في التفكير فيما ينبغي علينا القيام به".
وأضاف سيلفا، "كان علينا تغيير هذه العقلية، وأعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة اليوم، بشكل عام، كنا الطرف الأفضل من حيث الجماعية وكذلك المواقف الفردية، وكان من المهم جدًا بالنسبة لنا عدم تلقي اي أهداف".
وإحتتم المدافع البرازيلي حديثه "الأمور لم تكن سهلة علينا في غياب نيمار ومبابي، لكن اليوم استفدنا من وجود الظاهرة نيمار، نُحاول دائمًا أن نتعامل كمحترفين في كل مباراة، وبالنسبة لي، أشعر وكأنني لو كنت في الثامنة والعشرين من عمري".
وقال مواطنه و قلب الدفاع باريس الأخر ماركينيوس، في تصريحات أيضاً عقب المواجهة، "في الشوط الأول تحدثنا عن طريقة تعاملنا مع المباراة، وأعتقد أننا بعد ذلك تحكمنا في إيقاع المباراة، وقد أتيحت لنا بعض الفرص، وكان ينبغي علينا استغلالها، ومن الرائع أن نظهر بهذه الصورة بعد مباراة صعبة في دوري الأبطال وضد فريق عالي المستوى مثل ليون، حيث يعتبر من المنافسين المباشرين لنا على المستوى المحلي".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد باريس سان جيرمان: نيمار أنقذ الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.