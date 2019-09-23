قائد باريس سان جيرمان: نيمار أنقذ الموقف

تحدث قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، عن رغبة زملائه بتحقيق الفوز على ليون، وذلك بعد أيام قليلة من ملحمة ريال مدريد ، التي حسمها نادي العاصمة الفرنسية بثلاثية نظيفة في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وعقب الانتصار الذي حققه باريس خارج ميدانة أمام ليون بهدف مهاجم الفريق العائد نيمار دا سيلفا ، قال المدافع البرازيلي في تصريحات صحفية، " نشعر أننا في حالة جيدة جدًا، وأعتقد أن هزيمتنا أمام رين، جعلنا نُعيد حساباتنا في التفكير فيما ينبغي علينا القيام به".

وأضاف سيلفا، "كان علينا تغيير هذه العقلية، وأعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة اليوم، بشكل عام، كنا الطرف الأفضل من حيث الجماعية وكذلك المواقف الفردية، وكان من المهم جدًا بالنسبة لنا عدم تلقي اي أهداف".

وإحتتم المدافع البرازيلي حديثه "الأمور لم تكن سهلة علينا في غياب نيمار ومبابي، لكن اليوم استفدنا من وجود الظاهرة نيمار، نُحاول دائمًا أن نتعامل كمحترفين في كل مباراة، وبالنسبة لي، أشعر وكأنني لو كنت في الثامنة والعشرين من عمري".

وقال مواطنه و قلب الدفاع باريس الأخر ماركينيوس، في تصريحات أيضاً عقب المواجهة، "في الشوط الأول تحدثنا عن طريقة تعاملنا مع المباراة، وأعتقد أننا بعد ذلك تحكمنا في إيقاع المباراة، وقد أتيحت لنا بعض الفرص، وكان ينبغي علينا استغلالها، ومن الرائع أن نظهر بهذه الصورة بعد مباراة صعبة في دوري الأبطال وضد فريق عالي المستوى مثل ليون، حيث يعتبر من المنافسين المباشرين لنا على المستوى المحلي".

