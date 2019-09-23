إقرأ التفاصيل.. ما حقيقة استضافة عمرو أديب نجل السيسي في برنامجه؟

أثار الإعلامي المصري عمرو أديب، ضجة واسعة بشأن ظهور محمود السيسي نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي معه في برنامجه اليومي ”الحكاية“ على فضائية ”إم بي سي“.

وبدأ أديب حديثه في البرنامج عن حقيقة ملكية سلسلة صيدليات 19011 للقوات المسلحة، معلنًا استضافته لمحمود السيسي، لتبدأ المواقع المصرية في تداول خبر حلول نجل الرئيس ضيفًا على برنامج عمرو أديب.

وعقب الفاصل الإعلاني، اتضح أن ضيف البرنامج هو محمود السيسي العضو المنتدب للشركة المالكة لسلسلة صيدليات 19011، وبذلك خدع المشاهدين بإعلانه استضافة محمود السيسي، رغم أن ضيفه هو مندوب الشركة المالكة للصيدليات واسمه بالكامل محمود حمدي عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن الفترة الحالية تشهد توترًا على المستوى السياسي والإعلامي في مصر، في ظل تأكيد القنوات المعادية للنظام المصري على نزول أعداد كبيرة في تظاهرات الجمعة الماضية، بينما نفت القنوات الفضائية المصرية هذه الأنباء وأكدت أن بعض القنوات قامت بفبركة مقاطع فيديو للمتظاهرين.