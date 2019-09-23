الحكومة تتعهد بطرح مشاريع للقطاع الخاص السعودي

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن البدوي، أن الخرطوم ترغب في زيادة وتفعيل التعاون الاقتصادي مع الرياض.
وأبلغ الوزير السوداني سفير السعودية لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر، رغبة بلاده الحقيقية في منح استثمارات المملكة أولوية قصوى نظرا لخصوصيتها.
وناقش الوزير مع السفير السعودى الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالموسم الزراعي والتي التزمت بها السعودية ودولة الإمارات.
وقال “سنعمل على تحقيق قفزة نوعية فى العام 2020 في مجال التنمية” مشيرا إلى تخصيص ميزانية ضخمة للمشروعات التنموية.
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