في السودان.. 61% من حالات الإصابة بالكوليرا من النساء

أعلنت وزارة الصحة بالسودان أن جملة الإصابات بالكوليرا أن جملة الإصابة بلغت (158) إصابة محصورة بولايتين منها (115) إصابة بالنيل الأزرق و(43) بسنار تراكمياً منذ 28 أغسطس الماضي وحتى أمس السبت 21 سبتمبر الجاري فيما زادت الوفيات حالة واحدة بسنار ليصبح مجموع الوفيات (8) وفاة منها (6) حالات بالنيل الأزرق وحالتين بسنار.

وعقدت اللجنة الفنية للإستجابة الصحية لمجابهة إنتشار وباء الكوليرا التابعة لإدارة الطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة الصحة الاتحادية إجتماعها اليوم الأحد بقاعة الطوارئ, وقال مدير إدارة الطوارئ بابكر المقبول إن الوزارة تتابع الاوضاع الصحية بولايتي النيل الأزرق وسنار، بالتنسيق مع الوزارتين الولايتين وشركاء الصحة العالمية, اليونسيف وأطباء بلاحدود، لافتا إلى أن الجهود المبذولة تهدف للسيطرة على المرض والقضاء عليه في حيزه الجغرافي الحالي ومنع إنتشاره .

وأقر المقبول بوجود عقبة عدم توفر الميزانيات المطلوبة من قبل وزارة المالية الاتحادية للولايات المتأثرة مما يستوجب توفيره منعا لإنتشار الوباء منوها إلى أن الوزارة تراقب كذلك وضع الملاريا ومتابعة جهود الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتوزيع الأدوية، كاشفا عن تحديد آلية لمتابعة التوزيع وضمان وصوله للمؤسسات الصحية بكل الولايات خاصة شمال دارفور لجهة زيادة الإصابات بالملاريا بها.

وقال مدير قسم الترصد بإدارة الطوارئ عبدالله الحلاوي خلال عرضه للوضع الوبائي اليومي تراكميا إن اعلى معدلات الإصابات بالكوليرا بالنيل الأزرق بمحلية الروصيرص بلغت (79)، تليها الدمازين (20) إصابة وتتوزع باقي الإصابات على المناطق الأخرى في حين تعتبر أبوحجار بولاية سنار الأعلى في المعدلات (31) إصابة ثم سنجة، منوها إلى أن (61%) من الإصابات بين النساء و39% وسط الرجال .