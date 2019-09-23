ونقلاً عن موقع " سبيس" الأمريكي، يستخدم الجهاز ظاهرة تُعرف بـ"التبريد الإشعاعي"، والتي تحدث عندما تشع الأسطح على الأرض الحرارة في الجو، يمكن لهذه العملية أن تجعل السطح أكثر برودة من الهواء المحيط به، وهو ما يفسر سبب تشكل الصقيع على العشب حتى إذا كانت درجة حرارة الهواء أعلى من درجة التجمد.
وقد تم اختبار الجهاز النموذجي على طاولة 3 أقدام (1 متر) فوق سطح الأرض في كاليفورنيا في أواخر ديسمبر، تم وضعه في حاوية من البوليسترين مغطاة في مايلر بالألمنيوم (مما يقلل من الإشعاع الحراري) ومحمي بواسطة غطاء الرياح، كما أنه داخل الطبقات الواقية جعل الباحثون الجهاز يسحب الحرارة من الهواء ويعيدها إلى الغلاف الجوي باستخدام باعث أسود.
وتمكن الباحثون من تشغيل مصباح LED باستخدام محول زيادة الجهد، وقاسوا أنه خلال 6 ساعات يمكن للجهاز توليد ما يصل إلى 25 مللي واط من الطاقة لكل متر مربع، وهذا ا أقل بكثير من الخلايا الشمسية التقليدية، لكن الميزة هي أن الجهاز يعمل ليلاً في حين أن الخلايا الشمسية لا تملك ضوء الشمس لتحويلها إلى طاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يتمكنون من تطوير جهاز يولد الكهرباء بالتبريد الإشعاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.