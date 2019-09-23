علماء يتمكنون من تطوير جهاز يولد الكهرباء بالتبريد الإشعاعي

تمكن مجموعة من العلماء من تطوير جهاز جديد يعتمد على الكهرباء الحرارية، والذى يمكنه توليد كهرباء قادرة على إضاءة مصباح LED حتى في أحلك الليالى.

ونقلاً عن موقع " سبيس" الأمريكي، يستخدم الجهاز ظاهرة تُعرف بـ"التبريد الإشعاعي"، والتي تحدث عندما تشع الأسطح على الأرض الحرارة في الجو، يمكن لهذه العملية أن تجعل السطح أكثر برودة من الهواء المحيط به، وهو ما يفسر سبب تشكل الصقيع على العشب حتى إذا كانت درجة حرارة الهواء أعلى من درجة التجمد.

وقد تم اختبار الجهاز النموذجي على طاولة 3 أقدام (1 متر) فوق سطح الأرض في كاليفورنيا في أواخر ديسمبر، تم وضعه في حاوية من البوليسترين مغطاة في مايلر بالألمنيوم (مما يقلل من الإشعاع الحراري) ومحمي بواسطة غطاء الرياح، كما أنه داخل الطبقات الواقية جعل الباحثون الجهاز يسحب الحرارة من الهواء ويعيدها إلى الغلاف الجوي باستخدام باعث أسود.

وتمكن الباحثون من تشغيل مصباح LED باستخدام محول زيادة الجهد، وقاسوا أنه خلال 6 ساعات يمكن للجهاز توليد ما يصل إلى 25 مللي واط من الطاقة لكل متر مربع، وهذا ا أقل بكثير من الخلايا الشمسية التقليدية، لكن الميزة هي أن الجهاز يعمل ليلاً في حين أن الخلايا الشمسية لا تملك ضوء الشمس لتحويلها إلى طاقة.

