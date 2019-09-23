ليوناردو دى كابريو فى دور الـ Joker بدلاً من خواكين فينيكس

رغم اقتراب طرح فيلم Joker فى دور العرض العالمية خلال الفترة المقبلة وتحديداً بداية أكتوبر من خلال العمل الذى يقوم ببطولته خواكين فينيكس في أولي تجاربه مع تلك الشخصية الأسطورية وردود الأفعال الإيجابية الذي يحظي بها منذ عرض أكثر من برومو للفيلم إلا أن هناك صورة انتشرت مؤخراً لنجم آخر يقوم بدور الـ Joker.

هذا الممثل هو النجم ليوناردو دى كابريو الذى انتشرت له صورة صممها عشاقه ممن يرغبون فى رؤيته يلعب دور الجوكر خاصة مع ما أثير خلال فترة من الفترات أنه كان بصدد لعب تلك الشخصية الشهيرة قبل أن يأخذ الدور خواكين فينيكس.

على جانب آخر أكد مخرج فيلم Joker تود فيلبس أنه لم تكن هناك نية لترشيح ليوناردو دي كابريو من أجل بطولة هذا العمل، كما فاجأ عشاق تلك الشخصية بتصريح أخير أكد فيه أنه ليس هناك أى نية من أجل الاستعداد لطرح جزء ثانى من الفيلم.