هذا الممثل هو النجم ليوناردو دى كابريو الذى انتشرت له صورة صممها عشاقه ممن يرغبون فى رؤيته يلعب دور الجوكر خاصة مع ما أثير خلال فترة من الفترات أنه كان بصدد لعب تلك الشخصية الشهيرة قبل أن يأخذ الدور خواكين فينيكس.
على جانب آخر أكد مخرج فيلم Joker تود فيلبس أنه لم تكن هناك نية لترشيح ليوناردو دي كابريو من أجل بطولة هذا العمل، كما فاجأ عشاق تلك الشخصية بتصريح أخير أكد فيه أنه ليس هناك أى نية من أجل الاستعداد لطرح جزء ثانى من الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر ليوناردو دى كابريو فى دور الـ Joker بدلاً من خواكين فينيكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.