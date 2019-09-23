عُمان: لا محادثات مع دول الخليج للحصول على مساعدات

قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني يوم الأحد، إن السلطنة عمان لا تتحادث مع دول الخليج على أي حزمة مساعدات، وأن العجز المالي للبلاد يتراجع أيضاً بعد كبح الإنفاق.

وقال طاهر العمري للصحافيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت: "ليس من جانبنا. لم أناقش أي شيء".

وأضاف أن وزير المالية أيضاً "لا يجري مناقشات في هذا الصدد".

ورغم وصول عُمان إلى الأسواق المالية بإصدارها سندات بـ3 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الوضع المالي في السلطنة لا يزال ضعيفاً، وتصنف وكالات التصنيف الائتماني ديونها بين عالية المخاطر.

ومنذ أسابيع، كشف البنك المركزي العماني أن السلطنة عمان خالفت الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادي في عام 2018 عن طريق تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 في المائة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي العماني الأسمي نمواً بنسبة 12 % في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير من نسبة 7.8 % التى سجلها في عام 2017. وهذا يتناقض مع اتجاه معدلات النمو العالمية، حيث انخفضت من 3.8 % في عام 2017 إلى 3.6 % في عام 2018.

وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المكون من رقمين في السلطنة.

وفي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة عددًا من اللوائح المالية لمواجهة آثار التباطؤ، بدأت خطط برنامج “تنفيذ” لضمان مستقبل ناجح ومستدام غير نفطي للبلاد تؤتي ثمارها.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط أيضًا في توفير المزيد من التمويل لعُمان للاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في مستقبل البلاد.

وقال التقرير السنوي للبنك المركزي العماني : “في ظل النمو العالمي المعتدل، وزيادة الضغط على الظروف المالية، وتراجع حجم التجارة العالمية ، من الملاحظ أن الاقتصاد العماني قد اكتسب زخماً أكبر مع تحسن واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية”.

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وأضاف التقرير “سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 12 في المائة في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير مقارنة بـ 7.3 في المائة في عام 2017”.

وأوضح قائلا “علاوة على ذلك ، يتطور القطاع غير النفطي تدريجياً باعتباره القوة الرئيسية لضمان النمو المستدام في السلطنة. إن البرامج المخصصة في إطار خطة التنويع “تنفيذ”، إلى جانب المبادرات الأخرى لتحسين بيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص تحقق نتائج إيجابية وتعزز النمو في القطاع غير الهيدروكربوني “.

وتعليقًا على ذلك ، رأى د.أنشان سي. كيه ، المستشار التجاري أن الهيدروكربونات لا تزال تلعب دورًا مهمًا للغاية في التنمية الاقتصادية في السلطنة ، بالنظر إلى أن بعض الصناعات غير النفطية شملت تصنيع المنتجات الثانوية من صناعة النفط والغاز.

وقال “عمان تتمتع بموقع جيد لتطوير البتروكيماويات. وفي الآونة الأخيرة ، استفاد التركيز المتزايد على القيمة داخل البلد من هذا القطاع الصناعي في المرحلة النهائية ، حيث تحاول السلطنة زيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية المتنوعة. ويرتبط ذلك بالاتجاه لتعزيز برنامج ICV أو “القيمة داخل البلد” ، والذي بموجبه يتعين على الشركات التي تقدم عطاءات للحصول على عقود تخصيص نسبة مئوية معينة من مدخلاتها للسلع والخدمات المنتجة محليًا. وكان برنامجICV قوي بشكل خاص في قطاع النفط والغاز ، وهو سوق رئيسي للعديد من الشركات المصنعة للمعدات والآلات. “

واثنى التقرير على بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “لقد اتخذت الحكومة أيضًا بعض تدابير السياسة المهمة في عام 2018 ، وهي إنشاء مركز تحكيم تجاري ، واعتماد قانون الشركات التجارية الجديد ، وتبسيط عمليات الترخيص من خلال برنامج Invest Easy أو “استثمر بسهولة” من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي والنمو الذي يقوده القطاع الخاص في السلطنة “.

وتحدث التقرير عن أن “الصادرات غير النفطية، التي شهدت نمواً قوياً في السنوات القليلة الفائتة ، من المرجح أن تبقي الزخم مستمرًا”.

وأوضح “في ضوء ما ذُكر سلفا ، توفر الأنشطة غير البترولية آفاقًا واعدة في عام 2019. بالنظر إلى آفاق الأنشطة البترولية وغير البترولية ، تبدو آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2019 معقولة ولكنها محفوفة بالتحديات. ومع ذلك ، فإن التوقعات تبدو قوية على المدى المتوسط مع تسارع الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. “